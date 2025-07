S.A. 14:30 «Caro sindaco, Alghero non è più sicura» Così un residente algherese scrive al sindaco Raimondo Cacciotto attraverso le pagine del Quotidiano di Alghero denunciando una crescente mancanza di rispetto delle regole nella viabilità locale



ALGHERO - «Da cittadino di Alghero, mi rivolgo a Lei con questa lettera aperta per segnalare un serio problema che riguarda la quotidiana sicurezza dei cittadini della nostra città. Da tempo, ormai, si rileva una preoccupante mancanza di rispetto degli attraversamenti pedonali da parte di chi guida un veicolo: molti conducenti, infatti, non si fermano per dare la precedenza ai pedoni in transito, anche quando questi hanno già iniziato l'attraversamento, creando situazioni di grave pericolo che mettono a rischio l’incolumità di residenti, famiglie e bambini. Ci sono già stati casi di pedoni investiti e io stesso ho rischiato numerose volte di essere travolto».



Così un residente algherese scrive al sindaco Raimondo Cacciotto attraverso le pagine del Quotidiano di Alghero: «Questo comportamento scorretto è particolarmente evidente presso la rotonda del Lido (in ingresso e in uscita, sia in direzione Viale Garibaldi che via Don Minzoni), dove il flusso continuo di veicoli, spesso in arrivo ad alta velocità, sembra quasi "scoraggiare" il rispetto delle basilari norme del codice della strada evidenzia il cittadino che chiede maggiore attenzione all'Amministrazione comunale».



«Alla luce di quanto descritto, Le chiedo cortesemente di valutare l’adozione di misure concrete per garantire maggiore sicurezza ai pedoni come, ad esempio, l’installazione di segnaletica più visibile, di dissuasori di velocità in prossimità degli attraversamenti pedonali oppure di un semaforo come d'altronde già presente in altri punti di viale Garibaldi, ma anche l’intensificazione dei controlli da parte della polizia locale per sanzionare i comportamenti scorretti che, soprattutto nel suddetto viale e in prossimità della rotonda, sono frequenti. Sono certo che l’Amministrazione Comunale, sotto la Sua guida, saprà prendere in considerazione questa problematica con la dovuta attenzione, contribuendo a rendere la nostra città più sicura e vivibile per tutti» conclude.