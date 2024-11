Cor 18 febbraio 2023 Gutturu Mannu: bracconieri al Parco ll bilancio dell’operazione del Corpo Forestale consiste in una denuncia per uccellagione e nel sequestro di 59 tordi e di oltre 1000 trappole: L´operazione è stata portata a termine anche grazie alla collaborazione di cittadini che hanno segnalato l´attività illecita



NUORO - In località Is Olias al confine con il Parco Regionale di Gutturu Mannu, il personale della stazione Forestale di Uta, ha denunciato una persona colta in flagranza di reato perchè intenta a catturare 2 uccelli (tordi) col metodo dei lacci. L’uccellatore aveva predisposto un sentiero (andara) attraverso la macchia, nel quale erano posizionate circa 1000 trappole con i lacci. A seguito della successiva perquisizione domiciliare, non stati recuperati e sottoposti a sequestro altri 56 uccelli già spiumati e pronti per la commercializzazione. L'uomo è un pensionato di 78 anni di Capoterra, incensurato. L'uccellagione è un reato punito con l'arresto sino ad un anno di reclusione. L'operazione è stata portata a termine anche grazie alla collaborazione di cittadini che hanno segnalato l'attività illecita.