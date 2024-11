Cor 23 gennaio 2023 Al via i corsi di moda anche ad Alghero Ti piace il mondo della moda ma non sai da dove iniziare? Da oggi anche ad Alghero c´è la possibilità di scoprire il mondo della moda grazie all´Accademia Sitam ed a Franco Allentini, la scuola di moda sartoriale altamente professionale attiva ormai da oltre 70 anni nel campo della formazione. Per informazioni sui corsi: 345 579 6722 oppure sulle pagine social