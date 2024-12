Cor 23 febbraio 2023 A Sassari il Muay thai explosion 29 Sabato 25 febbraio al Tarantini Fight club di via Venezia. Incontri al via alle 15,30 e alle 20,30 inizierà la main card, ed il main event che vedrà sul ring la sassarese Jessica Meloni



SASSARI - Il Muay thai explosion ritorna sabato 25 febbraio a Sassari e sarà una serata di grandi incontri, con emozioni assicurate. A fare da palcoscenico alla 29esima edizione della manifestazione dedicata all'Arte dei Re thailandesi sarà il Tarantini Fight Club training center di via Venezia.



Gli incontri prenderanno il via nel primo pomeriggio, a partire dalle 15.30. Sul ring incroceranno tibie e guantoni gli atleti dei settori giovanili delle scuole di muay thai della Sardegna. Alle 20,30, invece, è attesa la main card della serata. Il main event vedrà contrapposte sul quadrato la catanese Noemi Romano del Team Sicilia e l'idolo di casa Jessica Meloni, campionessa italiana in carica Wmc.



«Siamo fieri di essere arrivati così lontano con il Muay thai explosion - afferma l'organizzatore dell'evento il maestro Angelo Tarantini - 29 edizioni che fanno di questo appuntamento, galà più longevo d'Italia in questo sport, un'occasione di confronto e di crescita per i giovani talenti delle scuole sarde, anche grazie alla grandissima coesione e lavoro dei Federkombat Sardegna.E' encomiabile la dedizione costante del presidente Massimo Casula e dei dirigenti Giancarlo Casula e Vincenzo Casu per lo sviluppo e la crescita dell’arte. È proprio in questi eventi che emergono quei talenti che, grazie alla passione e al lavoro costante, arrivano sino a gareggiare con la nazionale italiana».