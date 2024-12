G.P. 11 marzo 2023 Sardegna al voto: comunali a maggio



Elezioni in Sardegna il 28 e 29 maggio ad Assemini e Iglesias: in totale 38 Comuni al voto. Il via è arrivato dopo la riunione di maggioranza convocata dal Governatore Christian Solinas per decidere la data delle prossime elezioni comunali, due settimane dopo della data nazionale Elezioni in Sardegna il 28 e 29 maggio ad Assemini e Iglesias: in totale 38 Comuni al voto. Il via è arrivato dopo la riunione di maggioranza convocata dal Governatore Christian Solinas per decidere la data delle prossime elezioni comunali, due settimane dopo della data nazionale • Leggi la notizia integrale su Alguer.cat