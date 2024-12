G.P. 11 marzo 2023 La riforestazione marina prosegue in Sardegna



ZeroCO2 e Worlddrise viglio riattivare 200m2 di Poseidonia oceanica, proseguendo la "Riforestazione Marina” di Golfo Aranci per contrastare attivamente il cambio climatico e proteggere le foreste sommerse ZeroCO2 e Worlddrise viglio riattivare 200m2 di Poseidonia oceanica, proseguendo la "Riforestazione Marina” di Golfo Aranci per contrastare attivamente il cambio climatico e proteggere le foreste sommerse • Leggi la notizia integrale su Alguer.cat