S.A. 16 marzo 2023 1 mln ai lavoratori della Tossilo a Macomer Un milione di euro per i lavoratori della Tossilo Tecnoservice S.p.a., società partecipata dal Consorzio per la Zona industriale di Macomer, attualmente in liquidazione



MACOMER - In arrivo un milione di euro per i lavoratori della Tossilo Tecnoservice S.p.a., società partecipata dal Consorzio per la Zona industriale di Macomer, attualmente in liquidazione. Lo ha deciso la Giunta regionale, approvando una delibera proposta dall’assessore del Lavoro, Ada Lai, d’intesa con l’assessore della Programmazione, Giuseppe Fasolino, che da mandato al Centro Regionale di Programmazione di stipulare le apposite convenzioni con gli Enti che dichiareranno la propria disponibilità per l’attuazione dei percorsi di utilizzo per 26 lavoratori, attraverso la formula del distacco e in continuità contrattuale con la società.



«Salvaguardiamo le professionalità e il reddito dei lavoratori - ha assicurato l’assessore del Lavoro, Ada Lai - in attesa del completamento delle procedure necessarie per la ripresa dell’attività lavorativa nel nuovo impianto di termovalorizzazione dei rifiuti dell’area. Con questa deliberazione - spiega Lai - la Giunta Regionale dà attuazione alla Legge regionale n. 1 (del 21 febbraio 2023) che ha autorizzato la spesa di un milione di euro per l’attuazione dei percorsi di utilizzo per il 2023».



Nella foto: l'assessore Giuseppe Fasolino