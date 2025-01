Cor 22 marzo 2023 A Cagliari il Windsurfer nazionale Organizzata dal Windsurfing Club Cagliari con il sostegno dell’assessorato regionale dello Sport, la regata si disputerà sabato 25 e domenica 26 marzo e vede iscritti oltre 60 atleti provenienti da tutta Italia, con una presenza importante di atleti under 15 e under 19 del club cagliaritano



CAGLIARI - Torna nelle acque del Golfo degli Angeli, per il quarto anno consecutivo, la regata nazionale della classe Windsurfer con il trofeo intitolato a uno dei grandi precursori della vela in Sardegna, l’indimenticabile Gian Franco Gessa, scomparso nel febbraio 2020, all’età di 87 anni.

Organizzata dal Windsurfing Club Cagliari con il sostegno dell’assessorato regionale dello Sport, la regata si disputerà sabato 25 e domenica 26 marzo e vede iscritti oltre 60 atleti provenienti da tutta Italia, con una presenza importante di atleti under 15 e under 19 del club cagliaritano.



«Favoriamo come sempre la partecipazione dei giovani atleti - dichiara il presidente del WCC Roberto Festa - perché sono il nostro investimento sul futuro, e siamo fieri, al tempo stesso, di avere in acqua portacolori del club che regatano da più di cinquant’anni e non hanno perso l’entusiasmo del primo giorno. È un bellissimo segno di vitalità, sano spirito agonistico e passione. Proprio come ci ha insegnato Franco Gessa, sempre presente fra noi fino all’ultimo».



«La vela a Cagliari l’ho portata io, diceva mio padre esagerando come spesso si divertiva a fare - dichiara Valentina Gessa, figlia di Franco che iniziò ad andare per mare nel 1959 con la deriva “S”, classe che ha avuto vita breve, cedendo il passo al longevo 470. “Però è vero che mio mio padre è stato un pioniere nella vela in città e tra i primi ad appassionarsi alla classe Windsurfer, trasmettendo questa passione a tantissimi giovani. Ecco perché questa regata è il modo migliore per ricordarlo». La prima partenza, meteo permettendo, è prevista da bando sabato alle ore 13:00 e saranno al massimo 7 le prove che potranno essere disputate nelle due giornate. Tre le categorie in gara (leggeri, pesanti e donne) con possibilità di classifiche separate per gli under 15 e under 19, a seconda del numero dei partecipanti. A discrezione del comitato di giuria, potrà esserci una partenza unica o partenze separate per categoria. Il trofeo Gessa sarà attribuito al primo classificato assoluto.