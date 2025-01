Cor 24 marzo 2023 Ricci illegali: sanzioni da 4mila euro Il personale dell’Ufficio Circondariale Marittimo di Alghero ha condotto un’operazione volta a contrastare l’attività di prelievo illecito di esemplari di riccio di mare per mano di pescatori non autorizzati



ALGHERO - Procede l’attività di controllo posta in essere dai militari della Guardia Costiera algherese, sotto il coordinamento del 15° CCAP della Direzione Marittima di Olbia, nella zona marittima e terrestre di competenza. Nella giornata di martedì 21 marzo, il personale dell’Ufficio Circondariale Marittimo di Alghero, ha condotto un’operazione volta a contrastare l’attività di prelievo illecito di esemplari di riccio di mare per mano di pescatori non autorizzati.



Le attività messe in atto, che si sono concretizzate al termine di un lungo periodo di appostamento ed osservazione svolta da terra nei confronti di due sub intenti nella raccolta di ricci di mare, hanno permesso il sequestro di circa 1000 esemplari del pregiato echinoderma (Paracentrotus lividus) e di elevare le previste sanzioni amministrative, a carico dei due trasgressori, per un ammontare pari a 4.000,00 euro.



Tutto il prodotto ittico, rinvenuto ancora allo stato vitale, è stato successivamente rigettato in mare dagli uomini intervenuti a bordo della motovedetta CP 559, in aree di difficile accesso ad eventuali pescatori. L’attività di controllo della Guardia Costiera si prefigge l’obiettivo di contrastare il fenomeno, al fine di salvaguardare gli stock ittici protetti e l’ambiente marino in generale.