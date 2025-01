S.A. 29 marzo 2023 Il Plus Alghero apre i nuovi CST Nuove sedi locali dei Centri Servizi territoriali a Ittiri, Thiesi, Uri e Bonorva, e prossimamente anche ad Alghero. Vengono offerte consulenze diversificate grazie ad una equipe di professionisti



ALGHERO - Aprono le sedi locali dei Centri Servizi territoriali (CST) a Ittiri, Thiesi, Uri e Bonorva, e prossimamente anche ad Alghero, per ampliare l’offerta dei servizi ai cittadini del Distretto socio sanitario

di Alghero e migliorare l’integrazione dei servizi sociali e sanitari.

I CST sono le porte di accesso ai servizi del PLUS Alghero sul Territorio e sono organizzati come sportelli finalizzati ad informare, ascoltare, orientare singoli, famiglie e operatori sociali e scolastici sulle diverse opportunità e servizi presenti nell'ambito territoriale del PLUS Alghero relativamente alle prestazioni socio- sanitarie inerenti la "disabilità e invecchiamento", "lotta alla povertà", "minori, giovani e famiglie".



Vengono offerte consulenze diversificate grazie ad una equipe di professionisti. I Centri svolgono anche attività di supporto, rinforzo e consulenza al lavoro degli operatori dei Servizi Sociali, Sanitari e Scolastici del Distretto, finalizzate alla prevenzione del disagio.

I Centri Servizi territoriali (CST)si rivolgono a Famiglie e coppie, Adulti e giovani, Minori e adolescenti, Persone non autosufficienti e loro familiari, Istituzioni e organizzazioni. Per appuntamenti si può contattare il numero 333 372 9330 da lunedì a venerdì dalle 9 alle 16

All’interno dei CST è presente anche il servizio di potenziamento del Punto Unico di Accesso (PUA) che ha come obiettivo quello di assicurare ai cittadini, maggiore accessibilità ai servizi e un’immediata lettura del bisogno oltreché sviluppare l’integrazione tra i Servizi Sociali Comunali e i Servizi Sanitari dell'ARES Sardegna, con particolare riferimento al PUA Distrettuale di Alghero (ASL Sassari).



Il servizio di potenziamento de PUA svolge attività di segretariato sociale relativamente ai progetti nazionali e regionali sulla disabilità e si occupa di accogliere, ascoltare, orientare i cittadini e predisporre le pratiche in merito a: Cure Domiciliari Integrate C.D.I. (attivazione CDI e visite specialistiche domiciliari dei pazienti già in CDI); Programma Ritornare a Casa Plus (Delib. G.R 63.12 del 11.12.20); Inserimento in Struttura Socio- Sanitaria (R.S.A, Comunità Integrata).