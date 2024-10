S.A. 7 aprile 2023 Yacht Club Alghero: tutte le novità del 2023 Si amplia il Club con l’ingresso di 5 nuovi soci nel club velistico più longevo della città. Si amplia il parco barche e novità anche sulla vela latina: “Anna” sarà terminata e che con il suo equipaggio “senior” prenderà parte a diversi appuntamenti



ALGHERO - Un 2022 andato in archivio con soddisfazione e tante attività portate avanti per lo Yacht Club Alghero. Il sodalizio velistico cittadino ha dimostrato di essere più in forma che mai e di proporre ad iscritti e nuovi ingressi sempre maggiori stimoli per portare avanti e avvicinarsi allo sport della Vela. Un lavoro di organizzazione e promozione che viene seguito con minuzia e attenzione da parte del direttivo, presieduto da Pier Paolo Carta ma soprattutto nel pratico da una squadra di istruttori, con la cabina di regia affidata a Riccardo Celotto e dai velisti stessi che rimarcano quanto passione e tecnica siano alla base di questa disciplina sportiva, naturale nella Riviera del Corallo. Un’attività che strizza l’occhio più alla stagione estiva che a quella invernale ma lo Yacht Club Alghero ha davvero cominciato un 2023 all’insegna di una corposa attività.



«Dopo un 2022 tanto soddisfacente quanto difficile, sotto l’aspetto dei costi, il club è una realtà sana - spiega il presidente Pier Paolo Carta. Abbiamo novità molto importanti per il 2023. Intanto si amplia il Club con l’ingresso di 5 nuovi soci e altri che hanno fatto richiesta di poter entrare a far parte del nostro club. L’attività estiva, con una grande partecipazione per la scuola vela ha evidenziato ancora di più la crescita del club e il buon lavoro che si sta portando avanti».

Pier Paolo Carta non dimentica di parlare degli investimenti che si stanno attuando, in special modo l’ampliamento del parco barche. Ultima ma non meno importante, la vela latina “Anna” che sarà terminata e che con il suo equipaggio “senior” prenderà parte a diversi appuntamenti.



Intanto per tutto il periodo invernale attività e raduni per i ragazzi della Pre-agonistica, preparazione atletica a Gennaio, il corso ADI a Febbraio, per diventare istruttori al compimento dei 18 anni ma che riguarda già i ragazzi di 16 anni e a Marzo il raduno con il tecnico nazionale Marcello Meringolo che ha seguito tutti i ragazzi della Sardegna che si stavano preparando all’Interzonale, primo step per la selezione ad Europei e Mondiale. Ma saranno ancora tanti gli appuntamenti per il 2023 che vedrà anche una tappa del campionato zonale OPTIMIST a Maggio e una del Zonale ILCA ad Ottobre.



«Lo Yacht Club c’è anche in inverno – spiega il primo istruttore Riccardo Celotto - in questo modo diamo una continuità al gioco estivo. L’ iniziazione alla vela e l’avvicinamento a questo sport. I nostri ragazzi rappresentano lo YCA in giro per la Sardegna e per l’Italia e dunque la Pre-Agonistica oltre l’aspetto tecnico, fornisce un approccio alla competizione. E’ tosta ma necessaria per crescere nella giusta direzione – conclude Celotto che sottolinea come ci si rivolga a bambini che partono dagli 8 anni d’età e che si preparano già ad affacciarsi in maniera concreta a questo sport».