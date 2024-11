S.A. 21 aprile 2023 Ricci, 24 bottiglie sequestrate a Stintino Purtroppo non è stato possibile risalire ai responsabili dell’attività illecita, che alla vista degli agenti, sono fuggiti



STINTINO - Il personale della Delegazione di Spiaggia di Stintino ed il personale del Corpo Forestale e di Vigilanza Ambientale di Porto Torres e Isola dell’Asinara, con la collaborazione dei carabinieri, hanno trovato 24 barattoli da 200 Ml ciascuno di gonadi di ricci di mare frutto di pesca illecita. Il sequestro è avvenuto a Stintino.



Purtroppo non è stato possibile risalire ai responsabili dell’attività illecita, che alla vista degli agenti, sono fuggiti. I controlli sul litorale di giurisdizione, al fine di debellare la pesca illegale, a tutela ambientale e del consumatore proseguiranno senza sosta ad opera del personale della Guardia Costiera.



Nella Regione Sardegna la pesca sportiva del riccio di mare è vietata, il Comando della Capitaneria di porto di Porto Torres invita tutti i consumatori ad acquistare prodotti ittici solo ed esclusivamente da rivenditori autorizzati, in grado di certificarne la provenienza da attività di tipo professionale secondo le normative vigenti in materia di pesca nonchè alimentare e di conseguenza atta a garantirne anche la pertinente salubrità a beneficio del consumatore finale.