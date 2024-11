S.A. 17 maggio 2023 Corso di Krav Maga al Roth di Alghero Il corso prevede, oltre ad una didattica professionale sulle tecniche di prevenzione e difesa personale, un’attenta educazione ispirata a comportamenti e a stili di vita sani, rispettosi e collaborativi



ALGHERO - L’Istituto di Istruzione Superiore Angelo Roth apre le porte ad un percorso di autodifesa e di prevenzione del bullismo. Il corso, destinato agli studenti alle classi quarte e quinte dell’indirizzo sportivo, sarà tenuto da Tiziano Francesconi, professionista e istruttore esperto, nonché direttore nazionale e membro Top Team della International Krav Maga, organizzazione israeliana leader mondiale nel settore della difesa personale. La scelta di inserire questa disciplina nei percorsi didattici deriva dal fatto che la scuola rappresenta un contesto ottimale per la prevenzione di situazioni di rischio per soggetti in fasce d’età critiche e verso le quali è legittimo nutrire una particolare sensibilità. Inoltre, la difesa personale rappresenta uno strumento interdisciplinare, che coinvolge in particolare le scienze motorie e l’educazione civica.



Il corso prevede, oltre ad una didattica professionale sulle tecniche di prevenzione e difesa personale, un’attenta educazione ispirata a comportamenti e a stili di vita sani, rispettosi e collaborativi. Attraverso un’attività fisica mirata verranno stimolati agilità e riflessi ma, soprattutto, si instaureranno le basi per affrontare situazioni altamente stressanti, migliorando le reazioni fisiche ed emotive in situazioni di pericolo. Gli studenti acquisiranno elementi di anatomia e biomeccanica applicata allo sport affinché possano avere quanti più elementi a disposizione per una più efficiente e sicura attività motoria. Il formatore Francesconi, dichiara di essere «molto contento del progetto e di aver scoperto una realtà come l’istituto Roth, dove, sin dal primo incontro, son stati tutti disponibili e professionali». Metterà a disposizione i suoi studi e le esperienze per conferirle agli studenti, attraverso una mirata attività ludica basata su concetti etici e di difesa personale.