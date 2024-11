Cor 20 maggio 2023 24,5 milioni per il sistema depurativo di Castelsardo Con la determinazione dirigenziale n. 120 del 10 maggio scorso l’EGAS, Ente di Governo dell’Ambito della Sardegna, dà il benestare al progetto definitivo predisposto a cura di Abbanoa



CASTELSARDO - Ventiquattro milioni e 500 mila euro per il nuovo sistema depurativo e fognario dei centri abitati di Castelsardo e Lu Bagnu. Con la determinazione dirigenziale n. 120 del 10 maggio scorso l’EGAS, Ente di Governo dell’Ambito della Sardegna, dà il benestare al progetto definitivo predisposto a cura di Abbanoa.



L’investimento economico sarà consistente e verrà finanziato da Egas per 12 milioni 200mila euro a valere sui Programmi Operativi Triennali 2005-2007 e 2006-2008, mentre i restanti 12 milioni 300 mila euro sono candidati al finanziamento con fondi da PNRR. L’attuale configurazione del sistema di depurazione dell’abitato di Castelsardo risale agli inizi degli anni ’90. In precedenza i reflui venivano scaricati direttamente in mare attraverso vecchie condotte fognarie in tre punti distinti del litorale, comportando gravi problemi di carattere igienico-sanitario. I tre scarichi, denominati Ovest, Nord, Est erano situati rispettivamente presso la Torre di Frigianu, sotto gli spalti di Manganella e nella parte terminale della strada “La Vignaccia”.



Il progetto definitivo approvato da Egas prevede la realizzazione di un nuovo impianto di depurazione e dei relativi sistemi di collettamento dei reflui, provenienti dall’abitato di Castelsardo e dalla frazione di Lu Bagnu. Il Presidente Fabio Albieri: «si tratta di un intervento fondamentale per i centri di Castelsardo e Lu Bagnu; l’avanzamento delle fasi di progettazione, oltre all’individuazione delle fonti di finanziamento, ci permette di poter prevedere un orizzonte concreto per la realizzazione delle opere, essenziali per i due centri costieri ad altissima vocazione turistica».