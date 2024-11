Cor 20 maggio 2023 Lavoro, voce ai territori: si parte dall´Ogliastra “Dare voce al territorio” è l’obiettivo del ciclo di incontri di animazione territoriale che l’Assessorato regionale del Lavoro metterà in campo nelle prossime settimane per presentare e co-progettare le nuove politiche attive contro la disoccupazione



CAGLIARI - “Dare voce al territorio” è l’obiettivo del ciclo di incontri di animazione territoriale che l’Assessorato regionale del Lavoro metterà in campo nelle prossime settimane per presentare e co-progettare le nuove politiche attive contro la disoccupazione. Si parte dall’Ogliastra. Il primo incontro, aperto alla stampa, si terrà lunedì 22 maggio alle ore 16.00, presso il Consorzio Industriale di Tortolì Arbatax, in via Paolo Arzu, Zona Industriale Baccasara, Tortolì (NU). L’assessore regionale del Lavoro, Ada Lai, incontrerà i sindaci, le imprese, le organizzazioni datoriali, sindacali e di categoria, i portatori d’interesse e la comunità ogliastrina per condividere il prossimo programma regionale di politica attiva. Un’occasione di confronto e scambio per approfondire le potenzialità e le criticità e dei territori, ascoltare le loro esigenze e co-progettare insieme i prossimi interventi per l'occupazione. «Iniziamo dall’Ogliastra, lunedì saremo a Tortolì per parlare di lavoro e informare la comunità sulle misure in corso - afferma l’assessore Lai - e su quello che potremmo fare co-progettando insieme le politiche per l’occupazione: dalla formazione professionale al sostegno alle imprese; perché coinvolgere i territori è fondamentale per costruire una strategia partecipativa di sviluppo locale. Ed è proprio quello che oggi ci chiedono le istituzioni europee per la programmazione dei fondi comunitari. Dare voce al territorio significa, infatti, capire i loro bisogni, ascoltare i loro protagonisti».