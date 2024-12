Cor 28 maggio 2023 Aragoste illegali in area protetta, pescatori in fuga La rete rinvenuta dagli agenti del Corpo Forestale vicino all’Isola della Foradada, in piena area marina protetta di Alghero. I pescatori abusivi hanno abbandonato il bottino per evitare pesanti sanzioni



ALGHERO - I pescatori abusivi, allarmati dalla presenza della pattuglia del Corpo Forestale, hanno pensato di darsi alla fuga liberandosi della rete contenente una decina di aragostelle sotto taglia, per di più pescate illegalmente in piena area marina protetta, vicino all'Isola della Foradada, dietro Capo Caccia.