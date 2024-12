Cor 3 giugno 2023 Rottamazione quater anche per gli algheresi Con la conversione in legge del dl 34/2023 e il contestuale inserimento di un apposito emendamento si rimedia a una evidente stortura normativa. Grande la soddisfazione in seno a Forza Italia Alghero



ALGHERO - Finalmente con la conversione in legge del dl 34/2023 e il contestuale inserimento di un apposito emendamento si rimedia a una evidente stortura normativa che penalizzava i cittadini algheresi. Così il direttivo e il gruppo consiliare di Forza Italia Alghero commentano le ultime novità relative alla c.d. rottamazione quater, relativa ai carichi affidati agli agenti della riscossione tra il 1° gennaio 2000 e il 30 giugno 2022 e che consente la loro estinzione con il solo versamento del capitale e delle spese.



«Una misura che inizialmente tagliava fuori i Comuni, come il nostro, che si avvalgono di società in house o altre società abilitate. Con le ultime novità, invece, si apre ora la possibilità anche per quegli enti locali che hanno affidato ad agenti di riscossione privati o che hanno deciso di riscuotere in proprio, consentendo a numerosi cittadini di poter usufruire della tregua fiscale contenuta nella Legge di Bilancio 2023».



«Modifiche in tal senso erano state sollecitate in particolar modo dal nostro partito. Riteniamo, inoltre, che si tratti di una misura equa che garantisce all'ente l'entrata derivante dal tributo, alleviando il contribuente la pressione derivante dalla riscossione coattiva. Dopo le ultime novità a livello nazionale, siamo sicuri che l’assessorato guidato da Giovanna Caria è già al lavoro per predisporre tutti gli atti necessari per l’adesione a questa importante misura» chiude la nota di Forza Italia Alghero.