4 Corsie, Pais: Anas proceda spedito

ALGHERO - «Colmare il ritardo della rete infrastrutturale isolana deve essere uno degli obiettivi principali della politica regionale. L’accordo siglato questa mattina tra il Presidente della Regione e l’Anas è fondamentale per lo sviluppo del Nord Sardegna e dell’intera isola».



Il Presidente del Consiglio regionale Michele Pais ha espresso grande soddisfazione per la firma della convenzione che permetterà il completamento di importanti opere viarie la strada Alghero-Sassari, nonostante le difficoltà dovute all'aumento vertiginoso dei materiali registrati negli ultimi anni che hanno comportato varie revisioni prezzi.



«Il Presidente Solinas, nella sua veste di commissario straordinario incaricato dal Governo per le opere viarie, con la firma di oggi ha concluso un primo e decisivo passo verso il progetto ambizioso di completare e ammodernare punti strategici delle strade del Nord Sardegna. Ora e' necessario che Anas proceda speditamente per la realizzazione delle opere che i sardi attendono da decenni, anche grazie alla collaborazione del Ministero delle Infrastrutture guidato da Matteo Salvini, che sulla Sardegna ha posto un focus particolare».