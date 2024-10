Cor 18 luglio 2023 Beach volley: tornei a San Giovanni Ad Alghero sulla spiaggia del lido San Giovanni, sotto il sole cocente al Summerbeach Village concluso il primo torneo di Beach Volley. A trionfare la coppia Nettuno-Bodini



ALGHERO - I tornei di beach volley al Summerbeach Village di Alghero entrano nel vivo in questo weekend infuocato del 15/16 luglio. Il circuito "King e Queen of Summerbeach 2023" prende quota con la Global Services Cup, un torneo misto 2x2 Open, e le iscrizioni sono già aperte. Nella due giorni di gare la calura estiva l’ha fatta da padrona costringendo l’organizzazione ad irrigare i campi più volte per evitare spiacevoli scottature ai partecipanti. Nonostante il caldo, l’entusiasmo e la partecipazione erano alle stelle essendo il primo di una lunga serie di tornei che accompagneranno sportivi e tifosi per tutta l’estate.



In finale la coppia Antonio Nettuno e Loris Bodini ha avuto la meglio su Leonardo Carta e Francesco Manunta nel primo weekend di gare. Il terzo posto è stato conquistato da Fabio Sanna e Antonio Poddighe, trionfatori sui veterani Michele Sari e Pasqualino Sotgia. Ma non finisce qui: le gare di beach volley continuano ogni weekend, culminando a fine mese con la prestigiosa tappa del torneo nazionale di beach volley sulla spiaggia di San Giovanni ad Alghero il 29 e 30 luglio.



Ma prima per il weekend del 22/23 luglio è previsto un torneo giovanile dove a darsi battaglia sulla spiaggia del lido di San Giovanni sotto un sole cocente e accarezzati dall’aria di mare saranno le nuove leve. Ecco il calendario dei tornei: 22/23 luglio, Under 29/30 2x2 b1 e b2 FIPAV Nazionale maschile e femminile 05/06 agosto, Under maschile e femminile 12/13 agosto, 2x2 Open maschile e femminile 26/27 agosto, 2x2 Open misto. Per iscriversi, contattare Loris al 346 638 2425.