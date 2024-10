Cor 18 luglio 2023 Al vicepremier la bandiera dei Quattro Mori «Recuperiamo anni di lontananza col Governo»

Michele Pais con Salvini: risultati tangibili per i Sardi Matteo Salvini ha scelto come ultima tappa della due giorni in Sardegna il palazzo del Consiglio regionale. Con il presidente dell’Assemblea Michele Pais, questa mattina, ha visitato l’aula consiliare



CAGLIARI - l Vice Presidente del Consiglio dei ministri e Ministro delle infrastrutture e dei trasporti Matteo Salvini ha scelto come ultima tappa della due giorni in Sardegna il palazzo del Consiglio regionale. Con il presidente dell’Assemblea Michele Pais, questa mattina, ha visitato l’aula consiliare accompagnato dal vicepresidente Giovanni Antonio Satta, da Alessandra Zedda (FI), dall’assessore alla pubblica istruzione Andrea Biancareddu. Il Presidente Pais ha donato al vice presidente del Consiglio dei ministri la bandiera dei Quattro Mori: «I sardi hanno questa bandiera impressa nel cuore, la nostra aspirazione di arrivare ad una autonomia compiuta è sempre più viva. Per questo chiediamo al governo nazionale di aiutarci. I sardi non chiedono privilegi ma il rispetto dei propri diritti». Il Ministro Salvini ha assicurato che tornerà presto in Sardegna perché ci sono da recuperare anni di distrazione e diritti da riassegnare. Il Presidente Pais ha espresso grande soddisfazione per l’esito dell’incontro di oggi e per la sensibilità che il ministro Salvini mostra per la Sardegna: «Attenzione per i porti, con l'inaugurazione del nuovo distretto della cantieristica nautica Porto canale di Cagliari, ma anche per gli aeroporti col rafforzamento infrastrutturale e della continuità territoriale».