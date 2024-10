S.A. 19 luglio 2023 A San Giuseppe cinema in parrocchia Venerdì 21 luglio il campetto della Parrocchia di San Giuseppe ad Alghero ospiterà la proiezione del lungometraggio intitolato “I Promessi Sposi” curato dalla Associazione “il Laboratorio delle strategie”



ALGHERO - Venerdì 21 luglio alle ore 21 presso il campetto della Parrocchia di San Giuseppe ad Alghero verrà proiettato il lungometraggio intitolato “I Promessi Sposi” curato dalla Associazione “il Laboratorio delle strategie”. All’interno del lungometraggio hanno recitato tutti i ragazzi diversamente abili che partecipano ai progetti dell'associazione. Questo nuovo progetto è stato preparato in circa tre anni.



Muovendo dal principio della “riscoperta dei classici della Letteratura Italiana” l’associazione ha voluto che, attraverso la forma del teatro, i ragazzi potessero vivere questo classico da protagonisti per apprezzarne maggiormente gli insegnamenti che esso contiene. Nonostante le limitazioni imposte dalla Pandemia i ragazzi sono riusciti a concludere il progetto.



Nella prima visione del film, avvenuta lo scorso 27 maggio, l’evento è stato accompagnato da una mostra di dipinti di Andrea Cocco che raccontano il romanzo originale del Manzoni e sono stati raccolti in un volume riassuntivo. Il momento di incontro è inserito nell’ambito delle iniziative dei 60 anni di fondazione della Parrocchia quale stimolo nel prendersi cura delle persone e delle relazioni attraverso sani stili di vita. La partecipazione alla serata è ad ingresso libero.