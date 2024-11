Cor 27 luglio 2023 Caldo e stress, lite tra bagnanti Schizzi tra bagnanti e parole grosse. In mezzo un gruppo di turisti con i bambini. L´intervento dei carabinieri al mare sull´affollata spiaggia algherese delle Bombarde



ALGHERO - Parole grosse e qualche spintone. Poi la chiamata ai carabinieri e l'arrivo delle forze dell'ordine. All'origine di tutto ci sarebbero degli schizzi continui e qualche lancio di sabbia che alcuni bambini di una famiglia di turisti belgi ha indirizzato addosso ad altri bagnanti. Il tutto qualche giorno fa, con temperature alla soglia dei 35° C sulla spiaggia affollatissima delle Bombarde ad Alghero.



Nella foto: l'intervento dei carabinieri in spiaggia ad Alghero