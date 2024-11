S.A. 29 luglio 2023 El Trò, revocato divieto balneazione L´ordinanza del sindaco era stata diffusa il 27 luglio per non conformità batteriologica delle acque. Nuovi campionamenti conformi



ALGHERO - E' stata revocata l'ordinanza di divieto di balneazione temporaneo per la stazione balneare n.B242SS denominata "El Trò" (1372mt) a seguito dei campionamenti aggiuntivi che hanno rilevato il rispetto dei valori limite di cui all’Allegato A del D.M. 30.03.2010. L'ordinanza del sindaco era stata diffusa il 27 luglio per non conformità batteriologica delle acque.