Cor 5 agosto 2023 «Cra, assessore insoddisfacente» Le consigliere pentastellate algheresi puntano Maria Grazia Salaris: «Alla prova dei fatti, la disamina dell’Assessore ai servizi sociali, presente alla quarta commissione indetta ieri, 3 agosto, è stata totalmente insoddisfacente»



«Il Cra dei troppi problemi taciuti.Avevamo chiesto gli atti, perché le parole contano poco nella Pubblica Amministrazione. Lo stesso Sindaco aveva redarguito la minoranza additandola di voler speculare per un tornaconto politico. Alla prova dei fatti, la disamina dell’Assessore ai servizi sociali Salaris, presente alla quarta commissione indetta ieri, 3 agosto, è stata totalmente insoddisfacente». Così Maria Antonietta Alivesi e Giusy Di Maio, portavoce del Movimento 5 Stelle in Consiglio Comunale ad Alghero.



«Non ci è stato presentato alcun atto tra quelli da noi richiesti, (roba non da poco, la certificazione prevenzione incendi, la Scia antincendio, il titolo legittimante di comunità integrata e comunità alloggio, l’endoprocedimento per preparazione e somministrazione alimenti, verbali NAS), giustificandosi per l’assenza dell’assessore al Demanio Caria e del Dirigente di riferimento, l’ing. Fois. Le giustificazioni accampate dai presenti sono state addirittura più dannose del silenzio degli assenti. Sembra infatti che le strutture CRA che si sono alternate fino ad oggi siano state caratterizzate dalle medesime criticità insomma, a quanto pare, è una pratica consolidata, una situazione non di emergenza ma di colpevole perdurante incuranza» sottolineano Maria Antonietta Alivesi e Giusy Di maio, gettando ombre su intere amministrazioni comunali.



«E’ obbligo di un buono e coscienzioso amministratore mantenere in salute i suoi concittadini, soprattutto se molto fragili e nel caso specifico dando loro una dimora accogliente, dignitosa e sicura anche dagli imprevisti che potrebbero capitare inaspettatamente. Questa si chiama prevenzione. A poco meno di 15 mesi dall'occupazione delle strutture da parte del CRA e ad un mese dalla stipula del contratto di acquisto dei due immobili milionari, che avverrà a settembre, il Comune sta per entrare in possesso di due unità alberghiere o due unità residenziali? Saranno già a norma o bisognerà spendere altri soldi pubblici? Con quali tempi? Saranno sempre gli atti a parlare e non le dichiarazioni a mezzo stampa che, forse, oltre ad avere stancato tutti rischiano di diventare un pericoloso boomerang» chiudono le due consigliere comunali del Movimento 5 Stelle Alghero.



Foto d'archivio