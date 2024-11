S.A. 23 agosto 2023 Domenica la Regata di Sant’Elm Per gli spettatori e appassionati di vela latina presenti sulle spiagge tra Alghero e Fertilia, lo show delle vele latine inizierà a mezzogiorno



ALGHERO - Il forte legame della marineria algherese alla vela latina tradizionale troverà domenica prossima, 27 agosto la sua più importante espressione sportiva annuale, nella XXIa Regata di Sant’Elm, II° memorial Giuseppe Alessandro Paddeu. I migliori timonieri ed equipaggi di questa affascinante arte di navigazione si misureranno per contendersi la vittoria e per affinare la propria preparazione al Campionato Italiano di Vela Latina classe AIVeL, che si disputerà dal 21 al 24 settembre a Stintino.



Giovanni Delrio, fondatore della manifestazione oggi affidata all’organizzazione della Lega Navale di Alghero, ha annunciato la partecipazione del suo veliero Giovanna d’Arco, manovrato da uno straordinario equipaggio di giovani rugbisti algheresi, guidati dal figlio Guglielmo. La sfida sul campo di regata davanti alle spiagge cittadine, oltre a presentarsi come un incantevole spettacolo agli occhi di migliaia di bagnanti, sarà anche campanilisticamente animata dalla presenza di imbarcazioni rivali, provenienti da Stintino e da Bosa.



Di particolare interesse il confronto tra i timonieri più blasonati. Nella categoria lance, Gianmario Catta, a bordo di “Penelope” duellerà con Luigi Scotti su “Domenico II”. Tra i Gozzi, Giuseppe Paddeu, fresco vincitore del trofeo Città di Calasetta, cercherà di portare la prua di Ishtar ben davanti a quelle di Lucia e Annina 1920 rispettivamente condotte da Antonello Porcheddu e Pietro Garroni. Per gli spettatori presenti sulle spiagge tra Alghero e Fertilia, lo show delle vele latine

inizierà a mezzogiorno; per gli equipaggi il briefing è fissato alle 10 presso la sede della Lega Navale.