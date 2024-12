S.A. 22 settembre 2023 Sorso: 13 mln per sistema fognario in costa L’Egas ha approvato il progetto definitivo redatto da Abbanoa volto alla salvaguardia dell’ambiente e al miglioramento del servizio



SORSO - Arriva il via libera ai lavori di adeguamento dello schema fognario del litorale costiero del Comune di Sorso. Con la determinazione dirigenziale n. 198 del 18 settembre scorso, l’Egas ha approvato il progetto definitivo degli interventi, immediatamente appaltabili dal gestore unico, Abbanoa SpA. L’avvio dell’opera, che prevede uno stanziamento complessivo di circa 13 milioni di euro, è stata resa possibile a seguito del recente via libera da parte del MASE al finanziamento nell’ambito del PNRR di oltre 7,3 milioni di euro. La differenza di 5,6 milioni di euro sarà a carico dell’Ente, a valere sul POT 2004-2006.



L’intervento che interessa nello specifico il comune di Sorso, è uno dei quattro progetti presentati dall’Egas, per un totale di 25 milioni di euro di interventi, e approvati lo scorso agosto dal Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica (Decreto n. 262 del 8 agosto 2023) per essere inseriti e quindi finanziati nel Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) - Misura M2C4 (Investimento 4.4 dedicato a Fognatura e depurazione). L’Intervento che verrà realizzato a Sorso è finalizzato a raccogliere i reflui degli insediamenti turistici lungo il litorale di Platamona e ridurre quindi eventuali disservizi dei piccoli impianti di depurazione, attualmente installati immediatamente a ridosso della spiaggia.



Con quest’opera si elimineranno i rischi ambientali connessi ad una gestione dei reflui civili, legati soprattutto al pericolo di inquinamento delle falde, dello Stagno di Platamona e della fascia costiera. Si interverrà quindi sui collettori e sulle stazioni di sollevamento per consentire il trasferimento dei reflui dalla zona costiera fino al depuratore consortile, realizzando una serie di nuovi rami fognari, sia in pressione che a gravità, e otto stazioni di sollevamento lungo il tracciato delle condotte.