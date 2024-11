Cor 28 ottobre 2023 Ad Alghero si balla l´800: corsi Livia Ghizzoni, ballerina professionista e coreografa, nonché direttrice dell’Associazione, che terrà uno stage in cui si studieranno le danze di società del periodo ottocentesco



ALGHERO - Negli ultimi anni l’organizzazione di alcuni eventi in costume ottocentesco, con sfilata, ballo e cena, hanno coinvolto e appassionato tanti algheresi, e vista la grande richiesta da domenica prossima inizierà ad Alghero il corso di Danza Storica Ottocentesca, a cura della Compagnia Italiana di Teatro e Danza. L’appuntamento è alle 11, in via Sassari 179, nella sede dell’ex Seminario con la maestra Livia Ghizzoni, ballerina professionista e coreografa, nonché direttrice dell’Associazione, che terrà uno stage in cui si studieranno le danze di società del periodo ottocentesco: dal classico valzer, alle ritmate contraddanze o le vivaci polke, le solenni marce e polonaise.



Alcune danze sono tratte dai manuali d’epoca, riproponendo anche una ricostruzione filologica e storica della nostra tradizione coreutica, altre danze sono coreografie create anche in riferimento ai grandi film o romanzi dell’epoca: da Jane Austen all’imperatrice Elisabetta d’Austria, dal Gattopardo a Via Col Vento. Sicuramente un mondo affascinante, che catapulta in un'atmosfera romantica e sognante. Chiunque può provare a ballare l’800: il corso è aperto uomini e donne, ragazzi e ragazze di tutte le età. L’appuntamento di domenica servirà per provare e conoscere il programma, che avrà cadenza mensile e sempre di domenica. Per qualunque informazione e prenotazioni si possono chiamare i numeri 3288743223 o 3394643424, oppure si può inviare un messaggio a compagniateatrodanza@libero.it.