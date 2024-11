S.A. 15 novembre 2023 Regata e Campionato Zonale J24 a Alghero L’11 ed il 12 novembre nello scenario del golfo di Alghero, ospiti della Sezione di Alghero della Lega Navale Italiana, si è svolta la Regata Nazionale e il Campionato Zonale della Classe J24, che ha visto sfidarsi equipaggi provenienti da diverse località: i risultati



ALGHERO - Regata Nazionale e Campionato Zonale della Classe J24 ad Alghero l’11 ed il 12 novembre nello scenario del golfo di Alghero, ospiti della Sezione di Alghero della Lega Navale Italiana, si è svolta la Regata Nazionale e il Campionato Zonale della Classe J24, che ha visto sfidarsi equipaggi provenienti da diverse località. Le acque agitate del golfo hanno creato una sfida entusiasmante, con vento che ha superato i 15 nodi, mettendo alla prova l'abilità e la determinazione degli equipaggi.



Sei prove hanno caratterizzato il weekend di regate, dando spazio a spettacolari manovre e sorpassi. Si è distinto L'equipaggio di "Vigne Surrau", che ha conquistato la prima posizione. Al secondo posto si è classificato l'equipaggio di "Botta Dritta", seguito da "Molara" al terzo gradino del podio.



Il Vicepresidente della III Zona FIV, Marco Frulio, ha premiato i vincitori, sottolineando l'impegno che ogni equipaggio ha dimostrato nel corso della competizione. Il successo della Regata Nazionale e del Campionato Zonale della Classe J24 ad Alghero sottolinea l'importanza di eventi che promuovono la passione per la vela e rafforzano il senso di comunità tra gli appassionati del mare. Il prossimo appuntamento con la classe J24 è per il 25 e 26 Novembre, sempre ad Alghero, per una nuovo fine settimana di regate.