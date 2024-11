S.A. 15 novembre 2023 Chiude il Cicle Gaudì a l´Alguer 2023 Il percorso cinematografico proposto, che è cominciato il 20 ottobre con Suro di Mikel Gurrea, per proseguire con Toscana di Pau Dura e Les due nit d’ahir di Pau Cruanyes e Gerard Vidal Barrena, ha riscosso uno straordinario gradimento da parte del pubblico



ALGHERO - Venerdì 10 novembre, con la proiezione del film Ebre, del bressol a la battalla di Román Parrado, si è conclusa l’edizione 2023 del Cicle Gaudí a l’Alguer. Il percorso cinematografico proposto, che è cominciato il 20 ottobre con Suro di Mikel Gurrea, per proseguire con Toscana di Pau Dura e Les due nit d’ahir di Pau Cruanyes e Gerard Vidal Barrena, ha riscosso uno straordinario gradimento da parte del pubblico. Tutte le proiezioni hanno visto la Sala Conferenze de Lo Quarter gremita di spettatori. In alcune occasioni si è raggiunta la capienza massima della sala e qualche spettatore è dovuto rimanere fuori.



È stato possibile organizzare il Cicle Gaudí di quest'anno grazie alla collaborazione tra l'Ufficio della Generalitat a l'Alguer, l'Academia del Cinema Català, la Società Umanitaria di Alghero, l'Òmnium Cultural de l'Alguer e la Plataforma per la Llengua, e grazie anche al sostegno istituzionale del Comune di Alghero, della Fondazione Alghero, della Regione Autonoma della Sardegna e della Fondazione di Sardegna. Gli organizzatori si ripromettono, visto il riscontro positivo di quest’anno, di dare vita nel 2024 ad una nuova edizione del Cicle Gaudí a l’Alguer che possa avere lo stesso successo.