S.A. 4 dicembre 2023 5 Stelle contro sindaco: «copia le idee» Così le portavoci del Movimento Cinque Stelle Alghero Maria Antonietta Alivesi e Giusy di Maio sul progetto della posidonia in città: era un punto chiave nel nostro programma elettorale, non in quello della coalizione di centrodestra



ALGHERO - «Il MoVimento 5 Stelle di Alghero desidera ringraziare, con un pizzico di ironia, il Sindaco Conoci per l’annuncio del progetto di messa in riserva della posidonia spiaggiata e per il successivo trattamento e recupero nella zona industriale di San Marco. È interessante notare che questa proposta era un punto chiave nel nostro programma elettorale, non in quello della coalizione di centrodestra che ha portato alla carica Conoci. Infatti, se nel nostro programma il progetto occupa un’intera pagina, in quello del centro destra il problema della posidonia viene citato con quattro righe rimandando a un non ben definito accordo con i balneari. Sembra quindi che il Primo Cittadino abbia omesso di citare la fonte di ispirazione da cui è derivato questo progetto, ossia le nostre proposte elettorali».



Così le portavoci del Movimento Cinque Stelle Maria Antonietta Alivesi e Giusy di Maio sul progetto della posidonia in città. E concludono: «In mezzo a crisi politiche e con la fine del mandato alle porte, si mostra una certa propensione a sembrare piuttosto che a riconoscere il merito delle idee altrui. Di fronte a tali indizi di una politica in difficoltà, invitiamo il Sindaco Conoci a considerare le altre proposte contenute nel nostro programma elettorale, per il bene della città. Dopo tutto, il termine del suo mandato si avvicina. Il MoVimento 5 Stelle rimane a disposizione, con un approccio costruttivo, pronto a ispirare le decisioni di un'amministrazione che sembra essere in evidente difficoltà».