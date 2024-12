Cor 4 dicembre 2023 Sardegna Unita e ognuno per la sua strada Folla a Nuoro per Alessandra Todde: Al suo fianco il quartier generale pentastellato e i vertici regionali del partito democratico. Chi vuole può unirsi, oppure andare tranquillamente per la sua strada: è il messaggio che arriva dal cCampo largo a trazione 5 Stelle



NUORO - «Sardegna Unita e ognuno per la sua strada». E' il messaggio che arriva dal "campo largo" a trazione 5 Stelle, che ieri ha presentato a Nuoro, in una sala gremita di sostenitori, la candidata presidente alle elezioni in programma a febbraio in Sardegna. Alessandra Todde, decisamente emozionata da tanto calore, ha rilanciato la coalizione verde-rossa con una prova di forza indirizzata principalmente al competitor interno, Renato Soru. Così da Nuoro arriva il primo vero segnale: non si torna indietro sulle decisioni, nonostante si tenti ancora di intercettare ed imbarcare il partito dei Progressisti.



Al fianco della Todde il quartier generale pentastellato e i vertici regionali del Partito Democratico col segretario Piero Comandini in prima fila. Si tratterà adesso di capire quanta capacità di persuasione avrà la nuova coalizione, ai nastri di partenza della campagna elettorale con una ventina di sigle che difficilmente faranno lista in tutte le province, ma soprattutto quanta forza avrà la candidata grillina nell'intercettare l'elettorato sardo ancora decisamente frastornato dalla rottura con parte del Centrosinistra.



«Un’emozione indescrivibile, una voglia infinita di cambiare tutto, di cambiare la Sardegna con tutte e tutti voi» ha detto Alessandra Todde che ha ribadito con forza il suo slogan: «È il momento del Noi. Diciamolo con forza». Poi i ringraziamenti di rito «per il sostegno che ci state dimostrando ogni giorno», «per continuare a ripetermi che ho fatto la scelta giusta» e «per aver dato senso alla parola comunità». Dopo la presentazione ufficiale di Nuoro pronta una fitta agenda di incontri in tutti i territori per Alessandra Todde, pronta a girare in lungo e largo la regione per presentare i punti più importanti del programma con cui si presenta agli elettori.