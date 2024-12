Cor 8 dicembre 2023 Nuova attenzione su Fertilia, intesa col comitato Nei giorni scorsi l´incontro a Porta Terra tra sindaco, giunta algherese e membri del Comitato di quartiere di Fertilia. «Grazie ad una rinnovata attenzione, è stata ribadita la nostra disponibilità nell’essere parte attiva e propositiva, mettendo da parte vecchie polemiche»



ALGHERO - Incontro nei giorni scorsi tra la giunta comunale algherese, alla presenza sindaco Mario Conoci e il Comitato di quartiere di Fertilia-Arenosu per discutere delle varie esigenze e criticità per la Città di Fondazione e per l’Arenosu. Alla presenza degli assessori (Cocco, Montis, Piras, Salaris e Vaccaro) sono stati toccati tutti i punti di interesse. «Benché siano state messe evidenza, anche in maniera molto diretta le difficili condizioni (a volta disastrose) che affliggono Fertilia e l’Arenosu, l’incontro si è svolto in un clima di fattiva disponibilità e apertura alle nostre richieste da parte dell’amministrazione».



A cominciare dalla situazione di strade e marciapiedi a Fertilia, massacrati da continui lavori e dagli ultimi interventi eseguiti per conto dell’Enel (per i quali è stato chiesto un rapido intervento di verifica dei danni causati), passando per il protrarsi della difficile condizione delle strade dell’Arenosu, sottolineando la pericolosità della rotatoria di ingresso a Fertilia e la necessità di un intervento importante sul verde pubblico (comprensivo delle pinete), nella riunione si sono toccati anche punti di carattere generale e sicuramente fondamentali per il rapporto tra l’Amministrazione Comunale e la nostra Comunità. «Abbiamo ridiscusso l’urgenza del riconoscimento dei Comitati, almeno per quelli già in linea con le caratteristiche che saranno individuate dall’Amministrazione, per facilitare un rapporto più diretto e meno conflittuale che possa determinare un effettivo e reale un vantaggio per le comunità, ognuna rappresentante le proprie necessità e peculiarità».



Data la recente comunicazione di fondi destinati al porto-canale di Fertilia e il recente incontro per discutere del “lavoriero” del Calich - sottolineano dal Comitato - si è chiesto di affrontare in maniera unitaria, e almeno a scala di sottobacino, il problema delle acque in uscita e in entrata nella laguna e il loro rapporto con le barriere artificiali presenti e con il sistema di correnti marine alterato dalle modifiche ai moli dei porti di Fertilia e di Alghero. Si è riconosciuta l’importanza di progetti quali Retralags e “Contratto di Laguna”, finora accantonati. In ultimo, ma non per importanza, si sono discusse le iniziative culturali e sociali che ci interesseranno nel prossimo futuro, per le quali a Fertilia si sta lavorando con l’impegno di tutte le sue associazioni.



«Tra l’altro, le associazioni stanno già lavorando con impegno nell’affrontare la criticità rappresentata dalla carenza di punti di aggregazione, culturale e sportiva, soprattutto per i giovani. Anche grazie ad una rinnovata attenzione dimostrata da Sindaco e Giunta nei confronti di Fertilia e Arenosu, è stata ribadita la nostra disponibilità nell’essere parte attiva e propositiva, disposta a collaborare in maniera dinamica e fattiva alla gestione del proprio territorio e attenta alle esigenze della Comunità, senza rischiare, per nessuna delle parti coinvolte, di cadere in vecchie, inutili e sterili polemiche che hanno generato in alcuni casi, risposte inadeguate e immobilismo. E per questo ringraziamo chi ha dimostrato la capacità di rimanere in ascolto» chiude la nota del Comitato di Quartiere di Fertilia.