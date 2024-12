Cor 12 dicembre 2023 Cimitero, Fi: subito bando e lavori Direttivo e del Gruppo consiliare di Forza Italia Alghero sottolineano il lungo lavoro avviato e portato a definizione dall’ ex Assessore Peru, che aveva presentato in Giunta tutti gli atti necessari compreso il progetto preliminare e quello definitivo







Nella foto: Marco Tedde, coordinatore cittadino Forza Italia ALGHERO - La Giunta Comunale ha approvato il progetto definitivo esecutivo di riqualificazione del Cimitero [ LEGGI ]. Grande soddisfazione viene espressa dal Direttivo e del Gruppo consiliare di Forza Italia. «Anche in questa circostanza questa Amministrazione prosegue il lavoro avviato e portato a definizione dall’ ex Assessore Peru, con la collaborazione degli Uffici delle Opere Pubbliche, che aveva presentato in Giunta tutti gli atti necessari compreso il progetto preliminare e quello definitivo. L’ultimo tassello, il più cartolare, è stato di recente licenziato dalla Giunta, e ci si augura che si proceda spediti al bando per l’aggiudicazione dei Lavori» commenta il coordinatore cittadino Marco Tedde.«La riqualificazione riguarderà la messa in sicurezza di alcune zone del cimitero, le più ammalorate, nonché i camminamenti. Questo intervento si inserisce nel solco di una serie di lavori di messa in sicurezza del cimitero portati avanti dall’ex Assessore di F.I. come la realizzazione, negli anni, di oltre 400 loculi, 272 dei quali solo nel 2023 (finanziamento di euro 440.000,00) e di una nuova dorsale idrica che ha permesso di ridurre notevolmente le perdite di questo prezioso bene e garantire la giusta pressione di acqua in tutte le parti del nostro cimitero» sottolineano gli azzurri algheresi. Si tratta di interventi che rientrano in un’ottica di ammodernamento strutturale e maggiore decoro del nostro campo Santo. «Il progetto esecutivo contiene, già dall’origine, quei necessari interventi di manutenzione delle aree che erano state oggetto di una recentissima commissione consiliare, presieduta dal consigliere Christian Mulas, e coordinata dall’ex Assessore Peru, durante la quale erano emerse alcune criticità che erano poi state oggetto di ulteriore commissione consiliare».«In quella seduta infatti erano stati sollevate alcune perplessità sulla gestione e diversi suggerimenti per il miglioramento del servizio Cimiteriale che, ci si augura, vengano risolte nonostante l’importante assenza in Giunta dell’esponente di F.I. che purtroppo, proprio nel momento di maggiore impegno, si è visto revocare l'incarico assessoriale dal sindaco per motivi oscuri. Infatti, il cimitero rappresenta per gli Algheresi non solo il luogo dove riposano i loro cari ma un vero e proprio monumento storico identitario di Alghero alla cui cura nessuno di noi algheresi è disposto a rinunciare» conclude il Gruppo consiliare di Forza Italia.Nella foto: Marco Tedde, coordinatore cittadino Forza Italia