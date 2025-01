Cor 8 gennaio 2024 Ufficio Elettorale Alghero: presentazione liste Pubblicati gli orari di apertura dell´Ufficio Elettorale del Comune di Alghero in occasione delle elezioni regionali del 25 febbraio 2024



ALGHERO - Per garantire il tempestivo assolvimento degli adempimenti preliminari alla presentazione delle liste in occasione delle elezioni regionali del 25 febbraio 2024 (in particolare, il rilascio dei certificati elettorali e autenticazione delle firme) l’Ufficio elettorale comunale di Alghero resterà aperto secondo il seguente calendario: giovedì 18 gennaio; venerdì 19 gennaio e sabato 20 gennaio: mattino dalle ore 9:00 alle ore 13:00, pomeriggio dalle ore 15:00 alle ore 18:00; domenica 21 gennaio e lunedì 22 gennaio: dalle ore 8:00 alle ore 20:00.