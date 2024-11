Cor 31 gennaio 2024 Soru-Todde-Truzzu: confronto in Confcommercio E´ in programma il prossimo sabato 3 febbraio l´atteso confronto tra i tre candidati alla presidenza della Regione Sardegna alle elezioni del 25 febbraio. Appuntamento in via Santa Gilla 6 a Cagliari



CAGLIARI - E' in programma per la giornata di sabato sabato 3 febbraio 2024 (dalle ore 15 alle 17) in via Santa Gilla 6 a Cagliari, il primo, atteso, confronto tra i candidati alla presidenza della Regione Sardegna organizzato da Confcommercio Sardegna. Renato Soru, Alessandra Todde e Paolo Truzzu saranno i protagonisti di un confronto con la Sardegna che produce, sui temi più caldi che riguardano l'isola. L’incontro, che sarà condotto dal giornalista Luca Telese, è a numero chiuso e verterà sui temi e sui programmi, alla presenza della intera dirigenza di Confcommercio. Assente la quarta candidata alle elezioni regionali in programma il 25 febbraio, Lucia Chessa, candidata governatrice di Sardigna R-esiste. Il faccia a faccia arriva dopo alcuni giorni di polemiche e tensioni tra i tre competitor.