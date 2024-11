S.A. 8 febbraio 2024 Orizzonte Comune presenta i candidati a Cagliari Nel corso dell’incontro sono intervenuti i candidati delle otto circoscrizioni. Presenti la candidata alla presidenza Alessandra Todde e l’ingegnera elettronica e scienziata Piera Levi Montalcini



CAGLIARI - Alla presenza della candidata alla presidenza Alessandra Todde e dell’ingegnera elettronica e scienziata Piera Levi Montalcini, si è tenuta nei giorni scorsi a Cagliari la presentazione dei candidati e delle candidate nelle otto circoscrizioni del movimento civico Orizzonte Comune. Nel corso dell’incontro sono intervenuti i candidati delle otto circoscrizioni, ciascuno sottolineando alcuni aspetti specifici del programma di coalizione.



È stata l’occasione anche per parlare dei programmi del movimento Orizzonte Comune al folto pubblico presente, a partire dal progetto per la costituzione di una Macroregione del Mediterraneo Occidentale, a trazione insulare (Sardegna, Baleari e Corsica), unico strumento, previsto dal diritto comunitario, in grado di assegnare un ruolo da protagonista alla nostra isola nel Mediterraneo e in Europa. Indispensabile anche per affrontare efficacemente i problemi irrisolti della mobilità, della sanità, dell’identità culturale (bilinguismo), della fiscalità di vantaggio (zona franca) e quindi dello sviluppo e dell’occupazione, temi urgenti che dovranno essere fra i primi impegni della prossima legislatura regionale.