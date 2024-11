Cor 10 febbraio 2024 «Aeroporti, alla Regione la strategia di sviluppo» Elly Schlein: i sardi non si faranno prendere in giro L’arrivo di Alessandra Todde ieri ad Alghero, punto stampa presso la biblioteca catalana dell’Obra cultural. Le immagini live. Sulla fusione dei tre scali il suo pensiero è chiaro: la strategia nella gestione dei flussi deve rimanere in capo alla regione. E sulla sanità: ripartire dal pubblico