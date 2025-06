Cor 11:08 Animas parte lunedì da Torralba “Radici e Futuro, Music Contest”, la X^ edizione della manifestazione si aprirà domani, lunedì 9 giugno a Torralba in piazza Manzoni alle ore 22. La canzone d´autore incontra la canzone popolare



PORTO TORRES - Il festival “Animas - Radici e Futuro, Music Contest” è pronto a scrivere la prima pagina della sua X^ edizione nella prima tappa del suo 2025: sul palco Beppe Dettori - fresco di lancio del suo nuovo disco "Poni Menti a Me" e anima del progetto insieme all'Associazione Sa Perbeke - sarà accompagnato dai giovani Driven, band di cui fa parte sua figlia Eleonora, parti di un progetto che scorre armonico e si appresta a raccontare una nuova grande storia d'arte, connessioni e appartenenza. La prima di “Animas - Radici e Futuro, Music Contest” è fissata per domani, alle ore 22 in piazza Manzoni a Torralba.



“Animas - Radici e Futuro, Music Contest” nasce invece dall’esigenza di confrontarsi e di far dialogare la tradizione del canto a tenore e del canto a kiterra con stili e generi pop, jazz e rock, provando a stabilire una connessione sensoriale che a partire dall’arte si sviluppi sul territorio abitando il concetto di identità, l’identità di un popolo antico e misterioso come quello sardo. Esperienza che scaturisce dalla curiosità intellettuale, ricca di conoscenza e spiritualità. Dalla ricerca di consapevolezza identitaria, di giustizia storica, di energia e commozione, di pietre millenarie che segnano la storia e l’evoluzione di un popolo.



Occorre quindi comprendere a fondo la storia per trarne senso creativo declinato al presente, in prospettiva di un futuro ricco di richiami storici e passione per la conoscenza, lungo una vera crescita culturale basata su ciò che eravamo e ciò che siamo oggi, proiettati nella terza esistenza: “su venidore”, il futuro”. Grazie alle Istituzioni locali che con entusiasmo ci ospitano e credono nel progetto, grazie ai partner e agli sponsor che sostengono, grazie alla Fondazione Sardegna e grazie alla Camera di Commercio di Sassari e nord Sardegna (progetto "Salude e trigu").