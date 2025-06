Cor 11:13 DeA Stintino al Parco Pineta Domenica 15 giugno, dalle ore 11 alle ore 24 al Parco Pineta all’ingresso del paese. Attività, incontri, laboratori, arte, talk e musica fra spiagge, mare e alberi. Un evento multidisciplinare, gratuito e all’aperto, in cui artiste provenienti da ambiti diversi si esibiranno e interagiranno con pubblico e spazio naturale



SASSARI - Dalla baia di Porto Ferro al Mare di Fuori: cambiano scenario e colori, il mare resta scenario deputato ad accogliere, non cambia il mood che anima e caratterizza il festival DeA, che domenica 15 giugno trasferisce la sua energia e i suoi colori e le sue proposte e le sue arti, la sua creatività tutta al femminile negli spazi del Parco Pineta all’ingresso del paese di Stintino, borgo affacciato sul mare che ha sposato l’idea e accolto DeA. Idea sostenibile, altamente inclusiva, attenta ai luoghi ed alla storia, incentrata sulle contaminazioni e sulla creatività, esperienza immersiva e intergenerazionale.



La volontà e l’intuizione generata dall’interazione tra Baretto Eventi e Associazione DeA - Donne e Arte (Sista Namely, cantante, attivista e figura centrale della scena reggae sarda; Neja Dendé, artista multidisciplinare di origini brasiliane ma sarda d’adozione; Vaitea, dj, mc e promoter di respiro internazionale, profondamente legata alla Sardegna), con il supporto della cooperativa Piccoli Passi e grazie al patrocinio del Comune di Stintino - ha fatto sì che l’idea prendesse prima forma e poi sostanza, sino a diventare appuntamento da cerchiare in rosso sul calendario dell’estate isolana e stintinese, dell’estate donna, dell’estate che vuole raccontare attraverso l’operosità delle sue “dee” l’arte, la musica, la creatività e un modo di guardare le cose e vivere i tempi.



Una intera giornata aperta al pubblico, alla gente di Stintino, ai turisti e a chiunque abbia la curiosità di esserci, da trascorrere tra spiagge e scorci di Stintino, meraviglioso borgo affacciato sul Golfo dell’Asinara. 25 appuntamenti proposti lungo le 13 ore di programmazione prevista fra arti visive e mercatino creativo, workshop e attività esperienziali, danza e tradizione, talk e approfondimenti, sport e gioco, concerti, live performance e dj set. «Obiettivo è porre al centro la comunità locale, dando spazio e voce alle donne di Stintino: artigiane, pasticcere, musiciste e artiste. Elemento fondante e fondamentale dell’iniziativa è anche la partecipazione attiva della popolazione a DeA attraverso i workshop: un coinvolgimento pieno, non solo di facciata.L’intento è valorizzare le tradizioni, i saperi e le competenze delle donne del territorio, creando uno spazio partecipativo, inclusivo e rigenerativo» afferma Danilo Cappai, Baretto eventi.



Fra pineta e spiaggia di Stintino (dalle ore 11 alle 17) si consumerà la prima parte della giornata fra Live painting, la mostra fotografica cura di Valentina Calvizie dal titolo “Il ruolo delle donne di Stintino nella lavorazione del tonno nelle tonnare”, esposizione di pittrici locali, stand artigianato e mercatino creativo ed una chicca educativa e divertente: il mercatino dello scambio giochi e libri per bimbi curato dai bambine e bambini di Stintino con la guida di Neia e Barbara. Non finisce qui perché DeA è immersa nella tradizione e sposa la cultura locale dando spazio a workshop e lab sulla realizzazione e degustazione dei papassini, ad una dimostrazione sulla lavorazione della bottarga, al laboratorio di cestineria sarda e di intreccio delle palme pasquali, ancora alla creazione artigianale di penne in legno. Dalla manualità all’arte della danza: e quindi attenzione dedicata al ballo tradizionale di Stintino (“Ciuccio”), all’esibizione del gruppo di ballo sardo di Usini e alla compagnia di danza Estemporada con performance ispirate alle musiche e ai cartoni Disney.



In spiaggia le ragazze della “Bonga surf school” proporranno yoga, giochi ed esercizi di equilibrio surf style e non mancherà nemmeno una rampa skate, teatro di evoluzioni e occasione di approccio alla disciplina sportiva. “La Dea Madre, la cultura nuragica e il ruolo della donna nell’arte e nella società” è talk dedicato al tema della giornata che accoglierà il prezioso intervento della sindaca di Stintino Rita Limbania Vallebella. Dalle 17 alle 24, spazio alla musica: straordinari momenti di live music con Giada Moschella che eccezionalmente avrà con lei sul palco Beppe Dettori, voce avvolgente e potente che proporrà in anteprima uno dei pezzi del suo nuovo album “Poni menti a me” cantato appunto in stintinese. E ancora Eleonora Pili, Valentina Steri, Neia, Vaitea, Susi; e dj set ad alto impatto con Neia e Vaitea.