Cor 10:00 Focs di Sant Joan: iscrizioni ad Alghero Sono ufficialmente aperte le iscrizioni per prendere parte al rito nella notte “più calda” dell’estate algherese: ecco i punti organizzati per la raccolta delle adesioni



ALGHERO - Sono ufficialmente aperte le iscrizioni per prendere parte al rito nella notte “più calda” dell’estate algherese. Per partecipare è necessario iscriversi recandosi nei punti organizzati per la raccolta delle adesioni: Spazio T, Via F. Kennedy, 107 ad Alghero dall’11 al 20 Giugno (lun-ven) dalle 10 alle 12, sede pro Loco Riviera del Corallo in Via Mazzini, 99 mercoledì 11 e mercoledì 18 Giugno dalle 17 alle 18:30. Il terzo punto dove si può effettuare l’iscrizione è il gazebo Pro Loco, zona festeggiamenti il 21 e il 22 Giugno dalle 17 alle 22 ma anche nella stessa giornata del 23 Giugno dalle 11 alle 13. Il costo dell’iscrizione è di 5 euro a persona. I Focs de Sant Joan, con la direzione artistica di Chiara Murru, sono organizzati dalla Pro Loco Alghero Riviera del Corallo, con il contributo di Comune di Alghero, Alghero Turismo, Regione Autonoma della Sardegna, Salude & Trigu, Fondazione di Sardegna.