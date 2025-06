Cor 11:16 “More Morricone” in scena a Berchidda Una proposta in musica nata in seno al Centro Adriatico di Produzione Musica che dopo essere germogliata oltre Tirreno è pronta a sbocciare nel rigoglioso giardino di note incastonato fra i graniti del Logudoro



BERCHIDDA - “More Morricone” è il raffinato progetto animato da Giovanni Ceccarelli (pianoforte) e Ferruccio Spinetti (contrabbasso) che sabato 14 giugno alle ore 19 inaugurerà ufficialmente il 2025 dello spazio di “Sa Casara”, in via Umberto I nr 37 a Berchidda. Una proposta in musica nata in seno al Centro Adriatico di Produzione Musica che dopo essere germogliata oltre Tirreno è pronta a sbocciare nel rigoglioso giardino di note incastonato fra i graniti del Logudoro.



L’estate è motore di gioia ed entusiasmo e convivialità che riapre ufficialmente agli appuntamenti all’aperto di Insulæ Lab - Centro di Produzione Musica, per una serata che celebra l’arte di Ennio Morricone, affidata all’elaborazione e all’eleganza di due grandi artisti, costruita sull’idea del produttore francese Pierre Darmon (Bonsaï Music) e incentrata sulle musiche che il maestro ha composto per il cinema.



Un omaggio intimo, essenziale, che unisce brani amatissimi – come quelli che accompagnano lo scorrere di pellicole quali Nuovo Cinema Paradiso, C’era una volta in America e La Piovra – a perle luminose ma meno note della produzione di Ennio Morricone tra cui La Tarantola dal Ventre Nero, Metello e Gli Avvoltoi Hanno Fame. Un lavoro discografico, registrato nell’inverno del 2019, frutto di un attento lavoro di arrangiamento operato sulla musica di Morricone che mira a presentare le sue composizioni nella forma più essenziale attraverso esecuzioni in solo o duo (anche avvalendosi di sovra incisioni).



Come da tradizione sarà anche aperitivo pre concerto, viatico ad un viaggio da compiere tra suono, memoria e natura. Info e prenotazioni al 342 647 6726: biglietto intero al costo di 10 euro, abbonamento a 5 concerti al costo di 40 euro (incluso aperitivo con prodotti tipici). Insulæ Lab è un progetto sostenuto dal Ministero della Cultura, dalla Regione Autonoma della Sardegna e dalla Fondazione di Sardegna.