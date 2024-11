S.A. 28 febbraio 2024 Avviso per restauratore e archivisti nell'Isola Avviso di selezione per soli titoli per il conferimento di 3 incarichi individuali di lavoro autonomo in qualità di business manager nell’ambito del "Progetto di digitalizzazione della Regione Autonoma della Sardegna - PNRR - M1C3 1.1.5"



CAGLIARI - Approvato un avviso di selezione per soli titoli per il conferimento di 3 incarichi individuali di lavoro autonomo in qualità di business manager nell’ambito del "Progetto di digitalizzazione della Regione Autonoma della Sardegna - PNRR - M1C3 1.1.5", da assegnare ad esperti di particolare e comprovata specializzazione, relativamente ai profili professionali: uno specialista con profilo "Restauratore" (BM-Restauratore); due specialisti con profilo “Archivista” (BM-Archivista). I professionisti interessati, in possesso dei requisiti richiesti, possono inviare la domanda in forma esclusivamente digitale tramite il portale InPA https://www.inpa.gov.it/ dal 26 Febbraio 2024 al 26 Marzo 2024.