Cor 26 febbraio 2024 Regione in panne ma scarica ritardi sui comuni In tilt da questa mattina il sito ufficiale della Regione Sardegna dove i comuni avrebbero dovuto caricare i dati ufficiali. Vanno così a rilento i risultati. Polemiche nell´isola e risultati completamente sballati



CAGLIARI - Il sito della Regione in panne da questa mattina, così si susseguono enormi ritardi sui risultati. I comuni non riuscirebbero a caricare i dati. Da ambienti vicini ad Alessandra Todde, esponente del M5S e candidata del campo largo alla presidenza della Regione Sardegna (in vantaggio su tutti i dati ufficiosi), si fa filtrare il netto disappunto. I dati dei singoli comuni, infatti, sarebbero già presenti sui siti ufficiali dei vari comuni ma non caricati su quello ufficiale della regione. Per legge, entro 12 ore dall'apertura dei seggi le operazioni di voto - secondo la legge regionale - devono essere concluse. Un tagliola che a questo punto potrebbe impallare il finale dello scrutinio.



«Nelle "Istruzioni per le operazioni degli Uffici elettorali di sezione", viene indicato che le operazioni di scrutinio relative all’elezioni del Presidente della Regione e della composizione del XVII Consiglio Regionale della Sardegna cominciano alle 7.00 del lunedì e devono essere ultimate entro 12 ore dal loro inizio, vale a dire le ore 19.00.A questo proposito l’Ufficio Elettorale della Presidenza precisa - come del resto già comunicato con una circolare già inviata a tutte le Prefetture e Comuni della Sardegna lo scorso 23 febbraio - che il termine finale delle operazioni di scrutinio, fissato entro 12 ore dal loro inizio, deve considerarsi meramente indicativo. Pertanto, salvo che intervengano acclarate cause di forza maggiore che impediscano il proseguo delle operazioni di scrutinio, gli Uffici elettorali di sezione sono tenuti a proseguire, fino al completamento, tutte le operazioni di loro competenza» è quanto si legge nel sito della Regione Sardegna.



La Regione Sardegna precisa in merito alle polemiche sui ritardi nella pubblicazione dei dati elettorali: «In merito all’esposizione dei risultati elettorali sul proprio sito istituzionale, la Regione precisa che il Sistema Informativo Elettorale Regionale (SIER) deputato alla raccolta, sta operando regolarmente. Il sistema è alimentato esclusivamente dai comuni che provvedono direttamente al caricamento dei relativi dati, una volta ricevuti dalle sezioni elettorali. Grazie all’operato dei comuni che hanno immesso con regolarità e tempestività i risultati, a questo momento il SIER registra alle 19.09 una percentuale del 64,6%. Si auspica nella fattiva e consueta collaborazione dei comuni per il completamento del caricamento dei dati».



Ultimo aggiornamento alle 20