S.A. 27 febbraio 2024 Todde presidente: Sardegna test fallito per il Governo Nuorese, 55 anni compiuti lo scorso 6 febbraio in piena campagna elettorale, l´ingegnera prestata alla politica ha vinto con il suo campo largo contro la coalizione del centro-destra che aveva trionfato cinque anni fa´. Le reazioni e le fibrillazioni a Roma per lo storico risultato nell´Isola



CAGLIARI - Solo poco dopo l'una di notte è tempo di festeggiare nella sede elettorale della presidente della Presidente della Regione Sardegna, Alessandra Todde. Nuorese, 55 anni compiuti lo scorso 6 febbraio in piena campagna elettorale, l'ingegnera prestata alla politica ha vinto con il suo campo largo contro la coalizione del centro-destra che aveva trionfato cinque anni fa' ed è la prima presidente donna alla guida dell'Isola. «Dai dati in nostro possesso si profila una vittoria, io sono la prima presidente della Regione Sardegna, sono felice ed orgogliosa» la sua prima dichiarazione davanti ai giornalisti che l'hanno attesa per ore aspettando un risultato più certo dopo la temuta rimonta del rivale e uno spoglio tiratissimo (oltre che caratterizzato da alcune polemiche per le tempistiche e il conteggio dei voti in alcune sezioni che saranno visionati in tribunale).



Sono accorsi a Cagliari a sostenerla già dal pomeriggio di ieri il leader del Movimento Cinque Stelle di cui è esponente, Giuseppe Conte, e la segretaria nazionale del Partito Democratico Elly Schlein. Il laboratorio "Sardegna" ha funzionato e adesso dai due principali partiti della coalizione invocano un'alleanza tutta da costruire e portare avanti in vista delle altre competizioni elettorali. «E' cambiato il vento» dice la Schlein arrivata insieme a Conte in via Dante dopo l'annuncio della vittoria. «Da te e dalla Sardegna parte la riscossa» le parole dell'ex premier. Domani la conferenza stampa della neo presidente è fissata alle 11 a Palazzo Tirso.



Si leccano le ferite dall'altra parte, la premier Meloni che aveva scelto il suo candidato, Paolo Truzzu di Fratelli d'Italia, se la prende con la Lega ipotizzando il fuoco amico del voto disgiunto. All'attuale sindaco di Cagliari e candidato presidente non è bastato tenersi le sue roccaforti del centrodestra, Olbia, Oristano e Alghero, perché la sconfitta nella sua città è la più pesante eredità politica del fedelissimo della Meloni. Renato Soru con la Coalizione sarda, è terzo ed escluso dal Consiglio regionale a causa dello sbarramento previsto dalla legge elettorale sarda (il 10% per le coalizioni e il 5% per le singole liste). Infine Lucia Chessa raggiunge l'1 per centro con la lista civica Sardigna R-esiste.



Nella foto: Giuseppe Conte, Alessandra Todde, Elly Schlein