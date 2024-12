Cor 5 marzo 2024 Job Day, quarta tappa a Oristano Gli spazi dell´Istituto Tecnico Industriale Othoca di Oristano saranno lo scenario che accoglierà la quarta tappa del Job Day Sardegna 2024. Le porte si apriranno alle 9.30 di giovedì 7 marzo



ORISTANO - Gli spazi dell'Istituto Tecnico Industriale Othoca di Oristano saranno lo scenario che accoglierà la quarta tappa del Job Day Sardegna 2024. Le porte si apriranno alle 9.30 di giovedì 7 marzo. L’appuntamento è promosso dall’assessorato regionale del Lavoro e dall’Aspal, e segue quelli di Sassari, Olbia Nuoro, che hanno fatto registrare uno straordinario successo che testimonia la bontà della formula territoriale inaugurata lo scorso anno. Anche ad Oristano sono attese migliaia di persone che visiteranno i diversi stand, presso i quali si svolgeranno gli incontri fra candidati e imprese e gli studenti delle quarte e quinte degli Istituti superiori dell’intera provincia, interessati a conoscere le possibili prospettive per il loro futuro.



Ruolo fondamentale sarà svolto dai Centri per l’impiego di Oristano, Ales, Bosa, Cuglieri, Ghilarza, Mogoro e Terralba, che forniranno agli utenti informazioni e supporto per tutta la giornata. Saranno presenti le Università, le agenzie formative, gli Istituti tecnici superiori, le istituzioni e le Forze Armate che proporranno i loro progetti, i programmi ed i corsi di formazione.



Dopo l'inaugurazione con la Direttrice dell'ASPAL Maika Aversano e le autorità civili e militari, è previsto un intenso programma di convegni e seminari, articolati in più momenti nell'arco della giornata. Ospite d'eccezione al Job Day di Oristano sarà Fabiana Andreani, specialista in orientamento e carriera che, oltre a lavorare nelle principali Business School italiane, aiuta neolaureati e giovani professionisti ad impostare al meglio il loro approccio al mondo del lavoro e ha creato numerose pagine molto seguite su TikTok e Instagram, nelle quali tratta tematiche relative a scelte professionali, carriera e lavoro per under 35. E’ attualmente la creator italiana più celebre su questa nicchia. L'incontro è previsto nella sala convegni dalle 12:00 alle 13: 00.