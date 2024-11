Cor 29 aprile 2024 «Coalizione aperta ma Cacciotto non si tocca» Il Partito democratico per voce del presidente Mimmo Pirisi rompe gli indugi e conferma: il candidato è Cacciotto, giochi chiusi da giorni. Occhi puntati sui partiti del fronte Civico-sardista che a questo punto si ritrovano spiazzati



ALGHERO - Avanti tutta con Raimondo Cacciotto. In assenza di documenti ufficiali ci pensa il presidente del Partito democratico di Alghero, Mimmo Pirisi, a rompere gli indugi e confermare quella che, a tutti gli effetti, era la strada tracciata dalla prima ora dal Campo largo in sede regionale. Così il rischio spaccatura coi Centristi, che hanno tentato fino all'ultimo un punto d'incontro sulla candidatura a sindaco, rischia di concretizzarsi. A meno che Cacciotto - che nelle ultime ore avrebbe parlato con tutti gli esponenti del fronte - non riesca a strappare un appoggio al fotofinish.



«Le ricostruzioni giornalistiche sul cambio di indicazione del centro sinistra campo largo sono da ritenersi non corrispondenti alla realtà dei fatti - conferma pubblicamente Pirisi - il tavolo di coalizione già da qualche giorno ha indicato Raimondo Cacciotto quale rappresentante della coalizione, ogni altra considerazione e da considerarsi priva di fondamento e non rispondente alla decisione assunta dal tavolo dell'alleanza». Giochi chiusi a questo punto sul candidato, ma rimangono aperti i tentativi di allargamento della coalizione precisa Mimmo Pirisi, che comunque considera «utile e importante allargare il perimetro di coalizione, ma con il nostro candidato a sindaco». Una posizione non del tutto sposata dal Movimento 5 Stelle che invece rimarrebbe per chiudere definitivamente ogni ipotesi di allargamento.



Dopo giornate estenuanti di trattative nella ricerca di un punto d'incontro con il fronte Civico-sardista insomma, l'altolà del Pd segna una prima, importante, presa di posizione. A questo punto ai Riformatori Alghero, Noi con Alghero, Psd'Az e Sardegna al Centro 2020 non rimane altro che prendere atto dell'irrigidimento e decidere se continuare le trattative. Quasi certo l'addio dei Sardisti, che in assenza di un segnale concreto di discontinuità sarebbero pronti ad annunciare il rientro definitivo nel Centrodestra. In dubbio anche i Riformatori algheresi che potrebbero riconsiderare la scelta del partito in sede regionale o tentare la corsa per il Municipio con un terzo polo e il candidato di bandiera.



Nella foto: Mimmo Pirisi e Raimondo Cacciotto