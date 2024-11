Cor 30 aprile 2024 Incontro-focus sul caso Calabona La promotrice e moderatrice dell’evento è la consigliera comunale Maria Antonietta Alivesi. Importanti e autorevoli gli interventi programmati il prossimo venerdì 3 maggio (ore 18) presso la sala conferenze del Quarter ad Alghero



ALGHERO - L'uomo, l'ambiente, la legalità. Questo il titolo del convegno in programma ad Alghero, presso la sala conferenze del Quarter, nella giornata di venerdì 3 maggio 2024, dalle ore 18, con uno specifico focus sul caso che negli ultimi mesi ha sconvolto la Riviera del Corallo: il progetto di Calabona, con la profonda modifica del territorio costiero, il temporaneo blocco dei lavori decretato dalla Soprintendeza in assenza di specifiche autorizzazioni paesaggistiche e la crescita del prato inglese sulla scogliera.



Soltanto l'antipasto di quello che dovrebbe essere un più impattante progetto per la realizzazione di uno stabilimento a servizio del complesso edilizio di recente realizzazione, con annesso pontile galleggiante e piattaforma. Previsti gli autorevoli interventi di Paola Correddu su paesaggio, urbanizzazione e squilibri territoriali; Giovanni Tilloca sulla dissertazione essenziale nel caso Calabona; Emmanuele Farris con la descrizione botanica delle specie erbacee presenti; Tiziana Costa circa i "vantaggi secondari" della mancanza di Piano Urbanistico Comunale. La promotrice e moderatrice dell’evento è la consigliera comunale algherese Maria Antonietta Alivesi (nella foto).