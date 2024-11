Cor 5 maggio 2024 «Auguri ai Centristi, buona campagna elettorale» Gianni Cherchi, fino all´ultimo in lizza per la candidatura a sindaco della coalizione di Centrosinistra, rompe gli indugi e avvia le schermaglie elettorali in vista delle imminenti elezioni per il rinnovo del Consiglio comunale di Alghero. Stilettata tagliente e velenosa ai Centristi in procinto di accordarsi con Tedde ed endorsement a Cacciotto