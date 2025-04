S.A. 18:36 Itf Combined, Carboni avanti ai quarti Il 19enne wild card algherese l´ha spuntata 3-6, 6-2, 6-0 sul qualificato Gian Marco Ortenzi, e nel prossimo turno sfiderà la testa di serie numero 4 Francesco Maestrelli, che ha battuto 6-4, 6-2 il britannico Liam Broady



PULA - Lorenzo Carboni si qualifica per i quarti di finale maschili del quinto dei sei Itf Combined del ciclo primaverile in corso di svolgimento sui campi in terra battuta di Santa Margherita di Pula, rientranti nella manifestazione Forte Village Tennis Project e organizzati dall’Asd Forte Village Sports Academy con il supporto dell'Assessorato del Turismo, Artigianato e Commercio della Regione Sardegna. Il 19enne wild card algherese l'ha spuntata 3-6, 6-2, 6-0 sul qualificato Gian Marco Ortenzi, e nel prossimo turno sfiderà la testa di serie numero 4 Francesco Maestrelli, che ha battuto 6-4, 6-2 il britannico Liam Broady.



Carboni bene anche in doppio, dove arriva nei quarti con Marco Furlanetto. Battuti 7-6(0), 6-3 Patric Prinoth ed Erwin Troebinger, ora dovranno affrontare i vincenti del match tra il britannico Jay Clark e il russo Daniil Golubev, coppia numero 2 del tabellone, e gli slovacchi Oliver Hradilek e Alex Lapsansky. Nel main draw femminile, arrivano tre sconfitte, tutte in due set, per le tre tenniste sarde che erano state brave a superate il tabellone cadetto.



Aurora Deidda ha ceduto 6-1, 6-1 davanti alla statunitense Ashley Lahey, Barbara Dessolis con un doppio 7-5 dalla slovena Kristina Novak, e Marcella Dessolis 6-3, 6-2 dalla romena Arina Gabriela Vasilescu. Le sorelle Dessolis volano nelle semifinali del doppio, spuntandola 3-6, 6-1, 10-7 sulla stessa Vasilescu e sulla statunitense Gabriela Vilar, coppia numero 3 del tabellone.



Nella foto: Lorenzo Carboni