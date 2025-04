S.A. 19:20 Sindacati sul piede di guerra.«Nessun bando su continuità» «La mancata presentazione del bando per la continuità territoriale aerea, entro la data del 28 aprile, conferma tutti i nostri timori e le preoccupazioni espresse anche all’assessora regionale nelle rare occasioni di confronto»: Così la segretaria generale della Fit Cisl Claudia Camedda e il segretario regionale Gianluca Langiu



ALGHERO - «La mancata presentazione del bando per la continuità territoriale aerea, entro la data del 28 aprile, conferma tutti i nostri timori e le preoccupazioni espresse anche all’assessora regionale nelle rare occasioni di confronto. Da un anno le organizzazioni sindacali hanno indicato all’assessorato le criticità del vecchio - e ancora prorogato - regime, chiedendo correzioni e soprattutto un confronto costante». Così la segretaria generale della Fit Cisl Claudia Camedda e il segretario regionale Gianluca Langiu sul bando della continuità territoriale aerea. «L’assessora ha preferito riproporre il bando della Giunta precedente per avere il tempo di presentarne uno nuovo, procedendo senza consultazioni, se non a documento chiuso. Il risultato è che, scaduto il termine del 28 aprile, ci ritroviamo ancora con un’ennesima proroga del provvedimento adottato dalla Giunta Solinas, zeppo di limiti e criticità, ma l’unico in piedi. Un fallimento per l’assessorato dei Trasporti e una pessima notizia per i Sardi» concludono.